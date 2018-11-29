Погибшая пенсионерка могла забыть о ней в силу возраста

Погибшая пенсионерка могла забыть о ней в силу возрастаПожилая женщина из Киржачского района, которая погибла из-за взрыва бытового газа, могла забыть закрыть конфорку плиты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.По предварительной информации, в поселке Барсово в результате хлопка газа обрушились потолочные перекрытия и наружные стены 2-этажного дома. Под завалами нашли тело 85-летней пенсионерки. Еще двоих пострадавших госпитализировали.«Причиной случившегося могло стать неосторожное поведение погибшей женщины, которая предположительно в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты», — говорят в СледКоме.