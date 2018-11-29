Суд в Якутии отправил на 17 лет в колонию строгого режима и на лечение к психиатру экс-директора православной гимназии иеромонаха Мелетия. Изначально ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам, но затем стало известно, что в деле иеромонаха фигурируют материалы о 87 эпизодах насилия над детьми.

Суд в Якутии вынес приговор бывшему директору Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаху Мелетию (Андрею Ткаченко), который обвиняется в насилии над детьми, сообщила пресс-служба Якутской епархии.Изначально ему инкриминировалось два эпизода. Однако в сентябре 2018 года, когда во время закрытого судебного заседания адвокат иеромонаха просил смягчить подзащитному меру пресечения, было отмечено, что в деле фигурируют материалы о 87 эпизодах насилия над детьми.В итоге суд приговорил иеромонаха Мелетия к 17 годам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима.Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального вреда и пройти лечение у психиатра, передает "Интерфакс".Пресс-служба Якутской епархии в связи с этим отмечает, что "по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика".Сообщается также, что пострадавшим детям и их семьям будет оказана вся необходимая пастырская помощь.Директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий был уволен со своего поста в марте 2017 года.В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".В июне 2017-го ему предъявили обвинение и поместили под стражу в следственный изолятор Якутска.