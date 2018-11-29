Российская команда в составе рулевого Георгия Шайдуко и шкотового Виталия Кушнера примет участие в финале Star Sailors League 2018 (SSL), который пройдет в этом сезоне на Багамских островах на яхтах класса Звездный.

Российская команда в составе рулевого Георгия Шайдуко и шкотового Виталия Кушнера примет участие в финале Star Sailors League 2018 (SSL), который пройдет в этом сезоне на Багамских островах на яхтах класса "Звездный".В начале декабря 25 звёздных экипажей будут соревноваться в финале SSL 2018 на Багамах. Среди них 10 сильнейших экипажей по рейтингу класса "Звездный" и 15 супер-звезд парусного спорта выступающих в других классах яхт.Победитель прошлого года, олимпийский чемпион Поль Гудисон, опередивший на финише многократного олимпийского чемпиона Роберта Шайдта на одну секунду, убедительно доказал, что победителем финала SSL может стать не только шкипер постоянно выступающий в классе "Звёздный".Однако у Гудисона в этом году будет много очень сильных соперников. На престижное соревнование снова приедет Шайдт, а также его соотечественник чемпион мира Ларс Граел, серебряный призер Игр-2012 киприот Павлос Контидес, польский олимпийский чемпион Матеуш Кужнеревич, двукратный чемпион Европы хорват Тончи Стипанович, новозеландский яхтсмен Хамиш Пеппер, обладатель Кубка Америки-2000.Формат соревнований будет такой же, как и в прошлом году. После четырёх дней отборочных гонок в финал выйдут четыре экипажа, которые будут бороться за первое место. Победитель получит большую часть призового фонда регаты, который в этом году составит 200 тыс. долларов.