Представители ЮНЕСКО включили музыкальный жанр регги в свой список шедевров устного и нематериального наследия. Об этом представителей организации попросили власти Ямайки, где родилось регги.

Представители ЮНЕСКО включили музыкальный жанр регги в свой список шедевров устного и нематериального наследия. Об этом представителей организации попросили власти Ямайки, где родилось регги.Министр культуры Ямайки Оливия Грандж назвала произошедшее большим достижением для государства.Сотрудники ЮНЕСКО назвали Ямайку родиной регги и страной со "смесью музыкальных влияний", которые пришли сюда с Карибских островов, а также из Северной и Латинской Америк."Жанр регги вобрал в себя элементы ритм-н-блюза, соула и неоафриканского стиля", — заявили представители ЮНЕСКО."Изначально регги был голосом маргиналов, но сегодня эта музыка охватывает разные слои общества, гендеры, этнические и религиозные группы. Эта музыка внесла огромный вклад в международный дискурс о вопросах несправедливости, сопротивления, любви и человечности", — отметили сотрудниик организации при ООН.В "нематериальном" списке ЮНЕСК представлено 491 культурное явление из 117 стран. Россия представлена культурным пространством и устным творчеством семейских, староверов Забайкалья, и якутским героическим эпосом "Олонхо".