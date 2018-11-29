В Таиланде задержан российский гражданин Антон Богданов. У властей королевства претензий к нему нет, а под стражу его взяли по запросу американских следственных органов.

В Таиланде задержан российский гражданин Антон Богданов. У властей королевства претензий к нему нет, а под стражу его взяли по запросу американских следственных органов — они обвиняют Богданова в ряде нарушений в области компьютерных технологий, сообщает "Россия 24". Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.29 ноября состоялось первое заседание суда, на котором Богданов отказался от добровольной экстрадиции в США. Россиянина поместили в таиландскую тюрьму, где он ждет решения вопроса об экстрадиции. У представителей США есть 60 дней на то, чтобы подготовить и предоставить Таиланду развернутый запрос с полным текстом обвинения.Сотрудники российского консульства находятся на постоянной связи с родственниками Богданова.