Мужчина открыто демонстрировал их сокамерникам

Мужчина открыто демонстрировал их сокамерникамВладимирская прокуратура провела проверку в тюрьмах региона. Специалисты ведомства нашли нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности.Выяснилось, что в ИК-2 отбывает наказание мужчина, у которого на голеностопах обеих ног набиты татуировки с нацистской символикой. Осужденный открыто демонстрировал их другим заключенным.В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Мужчина должен выплатить штраф.