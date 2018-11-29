Мужчина открыто демонстрировал их сокамерникам
Мужчина открыто демонстрировал их сокамерникам
Владимирская прокуратура провела проверку в тюрьмах региона. Специалисты ведомства нашли нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Выяснилось, что в ИК-2 отбывает наказание мужчина, у которого на голеностопах обеих ног набиты татуировки с нацистской символикой. Осужденный открыто демонстрировал их другим заключенным.
В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Мужчина должен выплатить штраф.