Запад знал о провокации Киева в Керченском проливе. Это подтверждается и информационной кампанией, развернутой в европейских СМИ.

Запад знал о провокации Киева в Керченском проливе. Этоподтверждается и информационной кампанией, развернутой в европейских СМИ.Без участия Запада в инциденте у Крымского моста не обошлось.В этом уверена официальный представитель МИД России. Мария Захарова указала нанекоторые признаки, подтверждающие ее версию."Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нетсомнений, догадывались, как минимум знали, это реалистично, а может быть, ипринимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все неносит случайного характера", – заявила представитель внешнеполитическоговедомства в программе "Большая игра" на Первом канале.Захарова считает, что участие кураторов Украины в инцидентедоказывают как оценки, прозвучавшие от западных политиков, так и начавшаясяинформационная кампания в европейских СМИ.25 ноября 3 судна украинских ВМС пересекли российскуюграницу и направились к Керченскому проливу. Корабли были задержаны, а морякиарестованы на два месяца.Российские пограничники в инциденте в Керченском проливевыполняли свой долг по защите государственной границы, подчеркнул президентРоссии Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что это заранее заготовленнаяпровокация, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения наУкраине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов, напоминаетРИА Новости.Сразу после инцидента у Крымского моста Мария Захарова назвала действия властей в Киеве бандитскими. Представитель МИДа не исключила новых провокаций с украинской стороны.