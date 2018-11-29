Умываться грязной водой и жечь свечи вместо электричества - Первый канал дал россиянам советы по экономии. Зрителей призвали затянуть пояса.

Умываться грязной водой и жечь свечи вместо электричества -Первый канал дал россиянам советы по экономии. Зрителей призвали "затянутьпояса".Треть месячного бюджета можно сэкономить российской семье,если правильно организовать походы в супермаркет. Как отметил в эфире Первогоканала маркетолог Максим Маклай, продукты в магазине надо брать с нижних полок– и только отечественного производства. От колбасных изделий, по мнениюэксперта, можно вовсе отказаться – дешевле запечь мясо самим. И не стоит братьв поход за покупками детей.О том, как сэкономить средства, специалист рассказал многодетнойсемье из Подмосковья. Глава семейства пожаловался, что только на продукты онтратят 30 тысяч рублей. А декабрь с его праздничными тратами – "это простожесть".Новогодние игрушки семье с тремя детьми посоветовалипокупать только деревянные, от 49 рублей за штуку – они не разобьются. Ещелучше – сделать самим, или использовать в качестве новогодних украшений печеньесобственного приготовления. И вешать его не на елку, а на домашние растения.Можно, по мнению экспертов программы, сэкономить еще больше.Для этого надо умываться "по-английски" – набирая воду в раковину,сначала бреясь, а затем ту же воду использовать для других процедур.Кипяток надо хранить в термосе, чтобы не расходовать лишнийраз газ – это сэкономит до 1 тысячи рублей в месяц. Стиральную машинурекомендуется включать только ночью, когда тариф на электричество дешевле. Да исвет от лампочек, считают авторы программы, вовсе не нужен – при свечах гораздоспокойнее и экономнее, на 3-4 тысячи рублей.Пользователи соцсетей уже отреагировали на программу. "Первыйканал, вы там совсем, что ли, *** (рехнулись)?", – интересуются зрители.Судя по множеству других комментариев, образ жизни, предложенный авторамипередачи, большинству россиян пришелся не по душе.