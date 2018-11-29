Умываться грязной водой и жечь свечи вместо электричества -
Первый канал дал россиянам советы по экономии. Зрителей призвали затянуть
пояса.
Умываться грязной водой и жечь свечи вместо электричества -
Первый канал дал россиянам советы по экономии. Зрителей призвали "затянуть
пояса".
Треть месячного бюджета можно сэкономить российской семье,
если правильно организовать походы в супермаркет. Как отметил в эфире Первого
канала маркетолог Максим Маклай, продукты в магазине надо брать с нижних полок
– и только отечественного производства. От колбасных изделий, по мнению
эксперта, можно вовсе отказаться – дешевле запечь мясо самим. И не стоит брать
в поход за покупками детей.
О том, как сэкономить средства, специалист рассказал многодетной
семье из Подмосковья. Глава семейства пожаловался, что только на продукты он
тратят 30 тысяч рублей. А декабрь с его праздничными тратами – "это просто
жесть".
Новогодние игрушки семье с тремя детьми посоветовали
покупать только деревянные, от 49 рублей за штуку – они не разобьются. Еще
лучше – сделать самим, или использовать в качестве новогодних украшений печенье
собственного приготовления. И вешать его не на елку, а на домашние растения.
Можно, по мнению экспертов программы, сэкономить еще больше.
Для этого надо умываться "по-английски" – набирая воду в раковину,
сначала бреясь, а затем ту же воду использовать для других процедур.
Кипяток надо хранить в термосе, чтобы не расходовать лишний
раз газ – это сэкономит до 1 тысячи рублей в месяц. Стиральную машину
рекомендуется включать только ночью, когда тариф на электричество дешевле. Да и
свет от лампочек, считают авторы программы, вовсе не нужен – при свечах гораздо
спокойнее и экономнее, на 3-4 тысячи рублей.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на программу. "Первый
канал, вы там совсем, что ли, *** (рехнулись)?", – интересуются зрители.
Судя по множеству других комментариев, образ жизни, предложенный авторами
передачи, большинству россиян пришелся не по душе.