Мария Захарова в свойственной ей манере ответила Ангеле Меркель на слова о принципах. Представитель МИД напомнила канцлеру Германии о том, как ее прослушивал Дональд Трамп.

Мария Захарова в свойственной ей манере ответила АнгелеМеркель на слова о принципах. Представитель МИД напомнила канцлеру Германии отом, как ее прослушивал Дональд Трамп.Ангела Меркель заявила, что Берлин придерживается своихпринципов в вопросе санкций в отношении России, несмотря на призывыпредставителей немецких экономических кругов снять их. "Принципы?! УЕвропы?!! Какие?!!!!!!!" – написала Захарова в Facebook.Она напомнила, что именно Меркель спецслужбы США нещаднопрослушивали. Захарова поинтересовалась – сколько американских дипломатов быловыслано в ответ на это из Германии. Еще дипломат вспомнила бывшую наводчицу НадеждуСавченко, которую Берлин активно защищал, когда та сидела в российской тюрьме."Сейчас в застенках киевского режима Надежду Савченкосмузи и фрэшами никто не отпаивает", – посетовала Захарова.Не исключено, что в ближайшие дни США и Европа объявят о новыхсанкциях против России, связанных с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноябрятри военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и неотвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей идоставила их в Керчь, крымские суды уже арестовали моряков на два месяца. Имгрозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российскойграницы.После этой провокации в прилегающих к России украинскихрегионах сроком на 30 дней объявлено военное положение. При этом мобилизации идругих экстренных мер власти использовать не планируют.