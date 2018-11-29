Мария Захарова в свойственной ей манере ответила Ангеле
Меркель на слова о принципах. Представитель МИД напомнила канцлеру Германии о
том, как ее прослушивал Дональд Трамп.
Мария Захарова в свойственной ей манере ответила Ангеле
Меркель на слова о принципах. Представитель МИД напомнила канцлеру Германии о
том, как ее прослушивал Дональд Трамп.
Ангела Меркель заявила, что Берлин придерживается своих
принципов в вопросе санкций в отношении России, несмотря на призывы
представителей немецких экономических кругов снять их. "Принципы?! У
Европы?!! Какие?!!!!!!!" – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что именно Меркель спецслужбы США нещадно
прослушивали. Захарова поинтересовалась – сколько американских дипломатов было
выслано в ответ на это из Германии. Еще дипломат вспомнила бывшую наводчицу Надежду
Савченко, которую Берлин активно защищал, когда та сидела в российской тюрьме.
"Сейчас в застенках киевского режима Надежду Савченко
смузи и фрэшами никто не отпаивает", – посетовала Захарова.
Не исключено, что в ближайшие дни США и Европа объявят о новых
санкциях против России, связанных с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября
три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не
отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и
доставила их в Керчь, крымские суды уже арестовали моряков на два месяца. Им
грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской
границы.
После этой провокации в прилегающих к России украинских
регионах сроком на 30 дней объявлено военное положение. При этом мобилизации и
других экстренных мер власти использовать не планируют.