Экс-футболист национальной сборной России и питерского Зенита Александр Кержаков не смог выиграть в суде процесс против своей бывшей супруги. Суд северной столицы оставил их общего сына Милане Тюльпановой, а Кержакову назначил выплату алиментов.

Экс-футболист национальной сборной России и питерского "Зенита" Александр Кержаков не смог выиграть в суде процесс против своей бывшей супруги. Суд северной столицы оставил их общего сына Милане Тюльпановой, а Кержакову назначил выплату алиментов.Процесс сопровождался серьезными взаимными обвинениями и почти скандально атмосферой. Милана – дочь известного российского политика, сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался весной 2017 года, напоминает "Спорт-экспресс". Тогда же у пары родился сын. Но вскоре стало известно, что спортсмен не живет с супругой.Уже в начале лета 2017 года появилась информация, что Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана его – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала собственную проблему с наркотиками.В октябре нынешнего года состоялся бракоразводный процесс, в ходе которого Тюльпанова отсудила у бывшего мужа права на воспитание ребенка. Кержаков тогда заявил, что не понимает решения суда и подал апелляцию в Петроградский районный суд. Но и новое решение оказалось не в пользу экс-футболиста.