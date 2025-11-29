Владимир постоянно страдает от рук вандалов и пренебрежительного отношения граждан к городской инфраструктуре. Специальные ящики для пескосоляной смеси, которые установили на остановках,

Владимир постоянно страдает от рук вандалов и пренебрежительного отношения граждан к городской инфраструктуре. Специальные ящики для пескосоляной смеси, которые установили на остановках, захламляют мусором. На этой неделе неизвестные изуродовали молодую липу на улице Подбельского. Порядка 20 саженцев сотрудники ЦУГД высадили в центре города в понедельник, а в четверг одно из деревьев было уже изуродовано вандалами.