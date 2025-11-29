Молодой иностранец жаловался на острую боль в спине и почках.

Звонок поступил в Центр обработки вызовов системы 112 Владимирской области. Его приняла оператор №7 Валентина Савинова. Об этом сообщает владимирское министерство региональной безопасности.На английском языке на том конце линии рассказали: беспокоит острая боль в спине и почках. Оператор предложил срочно оформить вызов скорой помощи. «Да, да, да, скорая. Я даже ходить не могу, разговаривать с вами не могу. Я больше не могу терпеть», - умолял звонивший.Пока скорая ехала на вызов, бригада попросила оператора системы 112 задать больному несколько уточняющих вопросов о его состоянии и наличии хронических болезней.На месте выяснилось, что с острыми болями в 112 звонил студент из Бангладеш. Молодому человеку сделали обезболивающий укол и доставили в больницу.В министерстве региональной безопасности Владимирской области напомнили, что операторы 112 в регионе могут ответить на вызов даже на английском языке.Напомним, дети во Владимирской области по номеру 112 ради шутки.