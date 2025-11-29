Великобритания. Судебная запись N12659. Дело беременной женщины.
Женщина примерно на 8-м месяце беременности села в автобус. Она заметила,
что мужчина напротив смотрит на нее и улыбается. Она немедленно пересела
на другое место. Мужчина улыбнулся шире, женщина снова пересела. Мужчина
заулыбался во весь рот. Когда женщина пересела в 4-й раз, мужчина заржал
на весь автобус. Она нажаловалась водителю и мужчина был арестован.
Случай был передан в суд. Судья спросил мужчину (примерно лет двадцати),
что он может сказать в свое оправдание?
"Ваша честь, все было примерно так: когда женщина зашла в автобус,
я ничего не мог поделать, но заметил ее состояние. Она села под рекламным
знаком, который гласил "Двойные Мятные Близнецы на подходе", и я у
