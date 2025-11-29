Мальчику была необходима опора для сидения.

В прокуратуру Владимирской области обратилась мать семилетнего ребёнка. Её сын с рождения страдает тяжёлым заболеванием и имеет инвалидность. По программе реабилитации ребёнку была положена опора для сидения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Однако вовремя опору мальчику-инвалиду не выдали. Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному Отделению Фонда пенсионного и социального страхования с требованием выдать ребёнку-инвалиду необходимое средство реабилитации и компенсировать семье моральный вред в размере 20 тысяч рублей.Фрунзенский районный суд Владимира удовлетворил иск надзорного ведомства. Мальчик получил опору для сидения. Выплату компенсации за моральный вред прокуратура держит на контроле.