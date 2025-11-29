В преддверии Дня матери в Кадровом центре «Работа России» Владимирской области появились ещё два женских клуба – в Муромском и Суздальском филиалах. Теперь их 10. Открытие состоялось по

В преддверии Дня матери в Кадровом центре «Работа России» Владимирской области появились ещё два женских клуба – в Муромском и Суздальском филиалах. Теперь их 10. Открытие состоялось по видеосвязи во время проведения Областного женского клуба «Секреты успешных женщин». Мероприятие прошло во Владимире. Оно объединило представительниц всех женских клубов филиалов Кадрового центра. Участницы обсудили вопросы предпринимательства