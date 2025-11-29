Пилотный этап федерального проекта Цифровая котельная успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта Экономика данных.
Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных".
По данным ведомства, эксперимент охватил пять городских
округов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ. Основная
задача этапа заключалась в переводе документации в сфере теплоснабжения в
электронный формат. Впервые полностью оцифрован процесс подготовки к
отопительному сезону, включая проверку и согласование документов о готовности
объектов инфраструктуры.
В ходе пилота была протестирована единая цифровая платформа.
В электронном виде оформлены акты и паспорта готовности для 7 552
многоквартирных домов и 982 социальных объектов. Также проведена цифровая
проверка 464 котельных и 378 тепловых сетей.
Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что
проект значительно повысил эффективность подготовки к осенне-зимнему периоду.
«Все документы создаются, проверяются и согласовываются в едином информационном
пространстве, что минимизирует бюрократические барьеры и исключает формальные
ошибки», — сказал он.
Согласно планам, к 2026 году все муниципалитеты Подмосковья
будут оформлять документы о готовности к отопительному сезону исключительно в
цифровом формате.