Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных".По данным ведомства, эксперимент охватил пять городскихокругов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ. Основнаязадача этапа заключалась в переводе документации в сфере теплоснабжения вэлектронный формат. Впервые полностью оцифрован процесс подготовки котопительному сезону, включая проверку и согласование документов о готовностиобъектов инфраструктуры.В ходе пилота была протестирована единая цифровая платформа.В электронном виде оформлены акты и паспорта готовности для 7 552многоквартирных домов и 982 социальных объектов. Также проведена цифроваяпроверка 464 котельных и 378 тепловых сетей.Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, чтопроект значительно повысил эффективность подготовки к осенне-зимнему периоду.«Все документы создаются, проверяются и согласовываются в едином информационномпространстве, что минимизирует бюрократические барьеры и исключает формальныеошибки», — сказал он.Согласно планам, к 2026 году все муниципалитеты Подмосковьябудут оформлять документы о готовности к отопительному сезону исключительно вцифровом формате.