В сквере на Всесвятской установят ель с Соборной площади.

Искусственная ель «Домашняя» на этот раз не будет украшать Соборную площадь во Владимире, а переедет в сквер на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Однако на предполагаемом месте установки новогоднего дерева ранее росла живая молодая ель. Деревце аккуратно и безопасно выкопали и пообещали по всем правилам высадить на новой территории.Ель «Домашнюю» скоро приведут в порядок и установят в центре сквера на Всесвятской. Об этом просили местные жители.Новую 18-метровую ель на Соборной площади планируют установить до 15 декабря. Новогоднее дерево будут венчать светящиеся часы, показывающие без пяти полночь.Напомним, во Владимире на недавно высаженной липе-крупномере.