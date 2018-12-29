По результатам обсуждения приняты решения об активизации профилактических мероприятий в учебных заведениях...

В преддверии Новогодних праздников сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организован и проведен круглый стол для старших школьников и молодежи.Мероприятие состоялось на тему: «Опыт и перспективы сотрудничества некоммерческих организаций с профильными государственными структурами в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних».В круглом столе приняли участие представители МЧС, представители общественного совета при префекте ТиНАО г. Москвы и ресурсного центра НКО Комитета общественных связей города Москвы в ТиНАО.Перед присутствующими выступила начальник 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Екатерина Чистякова. Она рассказала о наркоситуации на территори столичного региона, продемонстрировала видеоролики антинаркотической направленности, подготовленные телестудией ГУ МВД России по г. Москве по инициативе Управления, на которые получены заключения и рекомендации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, по использованию в профилактических целях среди педагогов, учащихся и их родителей.По результатам обсуждения приняты решения об активизации профилактических мероприятий в учебных заведениях на территории административных округов города Москвы.В мероприятии приняло участие 50 человек, из них 40 - несовершеннолетние.УНК ГУ МВД России по г. Москве