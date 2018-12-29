Водитель «Шкода Ети», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек...

Следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте, в результате которого погиб человек.Установлено, что в июне 2018 года водитель автомобиля «Шкода Ети» следовал по проезжей части Кутузовского проспекта. При этом мужчина не соблюдал требований ПДД РФ, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения мужчина потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «БМВ», который в свою очередь столкнулся с транспортными средствами «Киа» и «Мерседес». Водитель «БМВ» погиб от множественных травм.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53