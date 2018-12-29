В результате отработки вверенной территории полицейские задержали 25-летнего приезжего, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены наркотики...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 25-летнего приезжего по подозрению в хранении гашиша.В результате отработки вверенной территории полицейские задержали 25-летнего приезжего, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93