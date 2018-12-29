Злоумышленники в течение нескольких дней, когда в подъезде никого не было, похищали пожарные рукава...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали двоих мужчин в возрасте 40 и 49 лет по подозрению в краже из пожарных шкафов жилого дома.В ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы от представителя жилищно-строительного кооператива поступило заявление о краже. Женщина сообщила, что практически на всех этажах в подъезде жилого дома на Тарутинской улице из пожарных шкафов пропали пожарные рукава и приводы клапанов дымоудаления, принадлежащие кооперативу. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате патрулирования подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД. Ими оказались неработающие приезжие 40 и 49 лет.Установлено, что злоумышленники в течение нескольких дней, пользуясь удобными моментами, когда в подъезде никого не было, похищали пожарные рукава из пожарных шкафов, а также приводы клапанов дымоудаления. Похищенное они продавали, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39