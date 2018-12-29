В праздники центр Москвы станет пешеходным. Москвичей и туристов ждут мастер-классы, спектакли, выступления артистов и другие интерактивы. Куда сходить и на что посмотреть?

В праздники центр Москвы станет пешеходным. Москвичей и туристов ждут мастер-классы, спектакли, выступления артистов и другие интерактивы. Куда сходить и на что посмотреть?Самая большая елка страны по традиции стоит в Кремле, а здесь, на Лубянской площади, пожалуй, самая необычная и вторая по величине в стране красавица — почти 30 метров в длину. Над головой только звездное небо. Шатер диаметром 60 метров создали из двухсот гирлянд. И это только малая часть московских декораций.Иностранцы признаются: такого Нового года и Рождества у них не было никогда."Мы из ЮАР, приехали сюда на новогодние каникулы. Нигде в мире не отмечают Новый год и Рождество так, как в России. Это просто невероятно! Огни, атмосфера, люди!" – восхищается туристка.Всего в этом столицу украшают 300 елок самых разных размеров и почти 3 тысячи композиций. Никольская улица к вниманию москвичей и туристов привыкла. Но и в этот раз ей есть, чем удивить: 600 метров мерцающих огней и 160 километров гирлянд.Прогулявшись через нее, можно выйти на одну из 78 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" — к катку у ГУМа и новогодней ярмарке.Каждый день здесь проходят ледовые шоу. Сейчас дают "Щелкунчика", а после Нового года — "Снежного короля". Фигуристы расскажут историю о Герде и Кае, сердце которого замерзло из-за проделок злых троллей. А растопить сердце помогут горячие напитки на ярмарке – облепиховый чай, клюквенный с имбирем, рождественский напиток.Для тех, кто предпочитает активный отдых, тоже придумали программу. Все каникулы будут работать несколько площадок: сноубордический парк в Зеленогорске, керлинг на Новом Арбате, тир на Тверской и зимние забавы на Площади Революции.Праздничная атмосфера чувствуется не только в центре. Специальную программу на Новый год и каникулы подготовили во всем городе. Коломенское, Измайлово, Сокольники, Парк Победы и Парк Горького! Достаточно зайти на сайт и выбрать, куда ехать. Главное представление в новогоднюю ночь пройдет на Тверской улице."Тверская улица будет поделена на четыре тематических площадки, которые посвящены разным историческим периодам: от 50-х годов ХХ века до современности. Программа называется "Новый год моего детства". Ведь даже взрослые люди в Новый год забывают о своих хлопотах, возвращаются ненадолго в детство и загадывают желания", – говорит представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Вера Каратеева.В новогодние праздники с 29 декабря по 3 января Тверская улица от Пушкинской площади до Моховой будет пешеходной. Закроют для машин и некоторые переулки. Ограничат движение на самом Охотном Ряду, участке Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской, на Большой Никитской от Романова переулка до Моховой, а также в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки. С 30 декабря до утра 3 января схема движения изменится на Варварке, Ильинке, в Большом и Малом Черкасских переулках, на участке Петровки от Театрального проезда до Дмитровского переулка, участке Театрального проезда от Петровки до Рождественки, на улице Петровские линии, в Рахмановском переулке, на участке Неглинной от Петровского бульвара до Рахмановского переулка и в Крапивенском переулке.На улицах в центре пройдут мастер-классы, спектакли, выступления артистов и другие интерактивы. Столица готова к встрече Нового года на все 100 процентов.