Филипп Киркоров и Николай Басков раскрыли подробности создания нашумевшего клипа на песню Ибица. Артисты планировали включить в музыкальный ролик эпизод, в котором Валерий Леонтьев умирает в больнице.

Филипп Киркоров и Николай Басков раскрыли подробностисоздания нашумевшего клипа на песню "Ибица". Артисты планировали включить в музыкальныйролик эпизод, в котором Валерий Леонтьев умирает в больнице.Валерий Леонтьев рассказал, что какое-то время назад ему поступилзвонок от Киркорова. Поп-король ошарашил певца предложением."Первоначально сюжет должен был быть не таким. Я там в финале мелькнул и все. А на самом деле разработка была другая. Филипп мне позвонили сказал: "Хочешь, посылай *** сразу или выслушай". Я спрашиваю: "Что я долженделать?" Он говорит: "Ты лежишь при смерти в палате больничной, в постели... Капельницы, кардиоприборы, мониторы... И вдруг врываются журналисты с микрофонамии спрашивают: "Ну вот все-таки скажите, вы же уходите, кто преемник? Басковили Киркоров?" А я говорю: "А-а-а-а-аа-а-аа", – рассказал Валерий в студиипрограммы "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".Сидящий рядом Николай Басков добавил, что кадры сучастием Леонтьева по первоначальному сценарию были на грани фола. "И мы переводим намонитор, где кардио показывают, а там стрелка: "Ту-у-у-у-у-у", – под хохотгостей отметил вокалист."Мы с Филиппом обсуждали очень долго некоторые варианты,кто может принять участие, потому что очень часто все менялось. Я ему говорю: "Фил,представляешь, он умирает и он должен назвать преемника". А Киркоров говорит: "Икого он называет?" Я говорю: "Никого не называет, он умирает", – продолжал "золотой голос России", пока присутствующие заходились от смеха.Филипп Киркоров добавил, что в итоге воплощать в жизньэту идею не стали. Испугались негативной реакции общественности. "Короче, мыпереформатировали это предложение. Совести нам не хватило… Точнее у нас хватилосовести. Если бы мы еще и это добавили, нам бы народ вообще не простил", -заметил поп-король.Напомним, что скандальный ролик "Ибица" сучастием звезд был встречен волной негатива от зрителей. Под ним тут же появилось множество гневныхкомментариев, сотни тысяч дизлайков. Музыкантов также раскритиковал известныйведущий и журналист Дмитрий Киселев.Видео вполне могут заблокировать: пользователиусмотрели в нем проявление ненависти, оскорбления и материалы сексуальногохарактера. Россияне до сих пор в шоке от клипа.