Новый поворот в деле Майкла Коэна. Расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы уже давно зашло в тупик. Но спецпрокурор Мюллер, похоже, не отчаивается.

Новый поворот в "деле Майкла Коэна". Расследование так называемого "российского вмешательства" в американские выборы уже давно зашло в тупик. Но спецпрокурор Мюллер, похоже, не отчаивается, передает "Россия 24".И усиливает давление на бывшего адвоката Трампа. Заявляет, что получил доказательства: Коэн все же посещал Прагу.Юриста обвиняют в том, в Чехии он, якобы, обсуждал вопросы, связанные с контактами окружения Трампа и россиян. И вот теперь, команда спецпрокурора утверждает: летом 2016 года мобильный телефон Коэна подключался к сотовым вышкам в Праге.Сам Майкл Коэн вновь заявил, что никогда не бывал в Чехии.