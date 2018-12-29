К новогодним праздникам службы снабжения Центрального военного округа заготовили 50 тонн мандаринов. Кроме того, в праздничное меню добавили салаты Оливье и Мимоза, сало, холодец, а также блюда из горбуши, наваги, щуки и камбалы. Новобранцам полагается десерт: булочки, кексы, конфеты и соки.

К новогодним праздникам службы снабжения Центрального военного округа заготовили 50 тонн мандаринов. Кроме того, в праздничное меню добавили салаты "Оливье" и "Мимоза", сало, холодец, а также блюда из горбуши, наваги, щуки и камбалы. Новобранцам полагается десерт: булочки, кексы, конфеты и соки, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.Время отбоя в ночь с 31 декабря на 1 января тоже сдвинули. Солдаты смогут лечь спать позже, чтобы посмотреть новогоднее поздравление президента.Сейчас Сибирь, где и располагается Центральный военный округ, захватили морозы. В некоторых районах столбик термометра падает ниже 30 или даже 40 градусов. Поэтому почти все занятия перенесены с улицы в помещения. Если это сделать невозможно, как, например, на полигонах, то там организуют пункты обогрева, где каждый военнослужащий может отдохнуть и получить стакан горячего чая и бутерброд с салом и луком.Помимо этого, часовые проводят на морозе всего один час, после чего их сменяют. Бойцам выдают тулупы, валенки, рукавицы и балаклавы.