Житель города Касли Челябинской области взял в кредит в банке, чтобы выкупить компрометирующую видеозапись у вымогателей. Злоумышленников уже арестовали полицейские.

Житель городаКасли Челябинской области взял в кредит в банке, чтобы выкупитькомпрометирующую видеозапись у вымогателей. Злоумышленников уже арестовалиполицейские.Преступникипохитили ролик, на котором была запечатлена интимная связь жертвы с другиммужчиной. Злоумышленники потребовали, чтобы пострадавший выплатил им сто тысяч рублей, впротивном случае они грозились опубликовать видеозапись в открытом доступе. Мужчинепришлось взять кредит в банке, чтобы отдать всю сумму.Но на этомшантажисты не остановились. Они захотели, чтобы мужчина отдал им ещепятьдесят тысяч рублей. Тогда жертва решила продать свой автомобиль, передает "Московский комсомолец".Когда пострадавший получил запись, то сразу отправился в полицию. Злоумышленников быстрозадержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемые проведутчетыре года в колонии.В прошлом году семейная пара из Набережных Челнов под угрозой физической расправы принудила 23-летнего мужчину вступить в интимную связь с их 19-летней дочерью. Все происходящее преступники сняли на видео, после чего потребовали у жертвы сто тысяч рублей, угрожая разместить ролик в Сети. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Вымогательство".