Семнадцать лет назад в деревне Морозовка, что под Великим Устюгом, появилась резиденция российского Деда Мороза. Почти сутки на поезде из Москвы, потом еще час на машине по вековому лесу – и вот она сказка! Корреспондент Дни.ру не только побывал в гостях у волшебника, но даже посидел у него на коленях!

Семнадцать лет назад в деревне Морозовка, что под Великим Устюгом, появилась резиденция российского Деда Мороза. Почти сутки на поезде из Москвы, потом еще час на машине по вековому лесу – и вот она сказка! Корреспондент "Дни.ру" не только побывал в гостях у волшебника, но даже посидел у него на коленях!Деду Морозу, скажем прямо, не позавидуешь – не зарастает к народная тропа ни летом, ни особенно зимой. Детвора норовит посидеть на коленях, спеть про "маленькой елочке холодно зимой", сунуть деду в руку рисунок или письмо. И надо всем улыбаться, говорить приветливые слова, давать себя обнимать и дергать за бороду (многие ведь думают, что Мороз – это как Хоттабыч!).А еще в предновогодние дни до 20 тысяч писем приходит в Вотчину – с просьбами, заказами, пожеланиями, списками подарков. Дедушка, в силу солидного возраста, с обработкой корреспонденции не справляется в одиночку – у него теперь есть целый штат и особое почтовое отделение.А вот улыбаться детишкам, позировать для селфи, слушать бесконечный поток стихов и песенок за него никто не будет. Тут нужна железная выдержка и хладнокровие – чтобы не вспылить, не разозлиться, не показать своей усталости. Всем надо улыбаться, уделять внимание, гладить деток по вихрам...Дедушка, конечно, с юмором – иначе тут нельзя. "Есть у вас какой-то секрет, о котором никто не знает?" – спросил хозяина вотчины корреспондент "Дни.ру". "В молодости, скажу по секрету, любил я посохом своим пошалить, ох, любил", – признался лесной волшебник. Правда, его внучка Снегурочка к шалостям Деда отношения не имеет. "Не родная она мне, – раскрыл Дед еще один секрет, – в лесу нашел сироту, взял в терем свой".В новом году, кстати, деда ждут большие хозяйственные хлопоты – ему должны построить новый терем, потому что прежний уже не вмешает всех гостей, многочисленные дары и костюмы. Кроме того, ведутся переговоры и о появлении в Вотчине филиала московского зоопарка. Добираться туда тоже должно быть сподручнее – будут построены две полосы аэропорта с перспективой принятия международных рейсов. И, как в известном романе, "будет налажено регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн"."Я помогаю только тем, кто в меня верит, тем, кто сохранил в душе веру в сказку, тем, кто сам творит добро и является моим помощником", – заверил Дед Мороз. Так что ждите его и в своем доме уже очень скоро.