Пока официальная наука медленно, но неумолимо приближается к разгадке тайны исчезновения цивилизации майя, у сторонников теории заговора уже есть готовый ответ на этот вопрос. Некоторые из них уверены, что древних индейцев похитили инопланетяне с планеты Нибиру.

Пока официальная наука медленно, но неумолимо приближается к разгадке тайны исчезновения цивилизации майя, у сторонников теории заговора уже есть готовый ответ на этот вопрос. Некоторые из них уверены, что древних индейцев похитили инопланетяне с планеты Нибиру.Судя по количеству оставленных материальных артефактов, в Америке некогда существовала могущественная цивилизация индейцев майя. Однако сейчас сведения об этом народе приходится добывать буквально по крупицам, поскольку их империя пережила рассвет и успела почти полностью исчезнуть еще до того, как европейцы открыли Новый свет.По одной из версий, которую официальная наука рассматривает в качестве основной, в упадок империи майя не содержит в себе никаких мистических тайн. Дело в том, что говорить о существовании на этой территории единого государства можно лишь условно. На деле же это было множество постоянно воюющих друг с другом городов. И именно непрекращающиеся столкновения привели к истощению почв, разрушению поселений и, в конечном итоге, к гибели цивилизации.Однако с этой, "скучной", версией не согласны некоторые сторонники теории заговора. Во-первых, они считают, что современные люди пока даже не могут представить себе уровня развития майя. Во-вторых, к их исчезновению, считают конспирологи, приложили руку инопланетные силы.Далее уфологи излагают свою версию произошедших в глубокой древности событий так, словно они лично присутствовали при происходящем и успели все записать. Чтобы только выслушать и попытаться понять логику происходящего, требуется определенная гибкость ума.Итак, живущие на таинственной планете Нибиру аннунаки обратились к майя с деловым предложением. Эти инопланетяне, как рассказывают конспирологи, даром что вошли в шумеро-аккадскую мифологию в качестве божественных существ, были не так умны, как древние майя. Они попросили индейцев отправить делегацию специалистов по разным вопросам на Нибиру. В ответ же предложили редкие для Земли блага, сообщает версию уфологов.Гордые майя ответили отказом, причем весьма жестким. Тогда аннунаки попросту силой забрали себе большую часть майя на Нибиру, а оставшихся, из тех, кого они смогли отыскать, попросту уничтожили.Уфологи уверены, что потомки тех самых древних майя до сих пор вынуждены жить на таинственной планете Нибиру и помогать своим захватчикам. И, если кровожадным аннунакам захочется уничтожить Землю, о чем отдельная категория конспирологов сообщает каждый год, если не месяц, то, дескать, несчастные пленники невольно помогут им в этом деле.Отметим, своим "возникновением" планета Нибиру обязана, судя по всему, ошибками в расчетах астрономов. Предполагалось, что в Солнечной системе должно находиться еще как минимум одно массивное небесное тело, для чего и была придумана условная "планета X". Впоследствии теория не подтвердилась, однако уфологов такой поворот не устроил. Они рассказывают, что Нибиру действительно существует и движется в космосе по вытянутой орбите, с периодичностью раз в несколько тысяч лет подлетая к Земле на опасное расстояние. Теперь на этой планете "нашли" еще и исчезнувшую цивилизацию майя.