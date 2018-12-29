Полузащитник футбольного клуба Краснодар написал заявление на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Павел Мамаев утверждает, что Виталий Соловчук ударил его.

Полузащитникфутбольного клуба "Краснодар" написал заявление на водителя телеведущей Первогоканала Ольги Ушаковой. Павел Мамаев утверждает, что Виталий Соловчук ударилего.В начале октября АлександрКокорин и вместе с двумя друзьями напали на водителя ведущей и избили мужчину. Теперь футболист "Краснодара" настаивает на том, что пострадавший сам начал потасовку. По словам спортсмена, Соловчук "ударил его в подбородок". В ответ футболисты напали на Владимира и повредилиего автомобиль."Мамаев написалзаявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок. В настоящее время его заявление выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции поПресненскому району. Начата проверка, по итогам которой может быть возбужденоуголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", – сообщает ТАСС.Ранее супругарассказала, как семья спортсмена готовится встретить Новый год без него.Алана поделилась, что дети с нетерпением ждут писем от папы, которые им должен доставить Дед Мороз. До этогоони всегда отмечали праздники на курортах, но в этот раз им пришлось отказаться отдорогого отдыха. Женщина добавила, что не скрывает от наследников случившееся. Дети относятся к этому спокойно и все понимают.