Полузащитник
футбольного клуба Краснодар написал заявление на водителя телеведущей Первого
канала Ольги Ушаковой. Павел Мамаев утверждает, что Виталий Соловчук ударил
его.
Полузащитник
футбольного клуба "Краснодар" написал заявление на водителя телеведущей Первого
канала Ольги Ушаковой. Павел Мамаев утверждает, что Виталий Соловчук ударил
его.
В начале октября Александр
Кокорин и вместе с двумя друзьями напали на водителя ведущей и избили мужчину. Теперь футболист "Краснодара" настаивает на том, что пострадавший сам начал потасовку. По словам спортсмена, Соловчук "ударил его в подбородок". В ответ футболисты напали на Владимира и повредили
его автомобиль.
"Мамаев написал
заявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок. В настоящее время его заявление выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по
Пресненскому району. Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено
уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", – сообщает ТАСС.
Ранее супруга
рассказала, как семья спортсмена готовится встретить Новый год без него.
Алана поделилась, что дети с нетерпением ждут писем от папы, которые им должен доставить Дед Мороз. До этого
они всегда отмечали праздники на курортах, но в этот раз им пришлось отказаться от
дорогого отдыха. Женщина добавила, что не скрывает от наследников случившееся. Дети относятся к этому спокойно и все понимают.