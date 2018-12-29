Российские дипломаты, которым предстоит отправиться на работу в Лондон, впервые после инцидента в Солсбери получили британские визы. Москва также одобрила запросы на визы со стороны Форин-офиса.

Российские дипломаты, которым предстоит отправиться на работу в Лондон, впервые после инцидента в Солсбери получили британские визы. Москва также одобрила запросы на визы со стороны Форин-офиса. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.В МИД Великобритании пока официально не объявили, что есть договоренности по полному восстановлению составов дипмиссий. На запрос информагентства ТАСС один из сотрудников Форин-офиса отметил, что ему неизвестно, что Великобритания свою позицию поменяла. Но ранее посол России в Лондоне заявил, что с британской стороной по этому вопросу удалось достичь принципиальной договоренности.Лондон выслал 23 российских дипломата после событий в Солсбери, напоминает "Россия 24". В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери британцы бездоказательно обвиняют Москву. Россия ответила зеркально, выслав столько же сотрудников британского посольства, закрыв генконсульство в Петербурге и прекратив работу Британского совета.