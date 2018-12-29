Не так давно по сетям гуляла одна странноватая шутка: На Выхино открылся портал в ад. Демоны спешно собирают экспедицию, чтобы найти способ закрыть его. И в самом деле… Что-то в Юго-Восточном округе Москвы происходит не вполне нормальное. Впрочем, обо всем по порядку.

Нетак давно по сетям гуляла одна странноватая шутка: "На Выхино открылсяпортал в ад. Демоны спешно собирают экспедицию, чтобы найти способзакрыть его". И в самом деле… Что-то в Юго-Восточном округе Москвы происходит невполне нормальное. Впрочем, обо всем по порядку.Несколькодней назад в социальных сетях появилась информация о том, что дети внескольких детских садах округа – школ №2051 и №1360 заболели. То ликишечной инфекцией, то ли еще чем-то. Кто-то даже оказался в больнице свысокой температурой. В принципе, массовые заболевания случаются каждыйгод, хотя хорошего в этом мало, резонанса никакого не вызывает. Но наэтот раз получилось иначе.Рядомс этой действительно малоприятной ситуацией появились, как это частобывает, молодые активисты, развившие бурную деятельность. Свою озабоченностьситуацией они принялись выражать через группу в социальной сети "Вконтакте" "Дизентерия в детских садах Москвы".Активисты не исключают, что в заболеваемости детей виноват комбинат питания ООО"Конкорд", принадлежащий известному бизнесмену Евгению Пригожину. Вокруг данного тезиса они развили мощнейшую системуподозрений, в которой задействованы оказались без малого все – коллектившкол, садов, родительские комитеты, детские поликлиники, СМИ… При этом,по подсчетам общественников, в результате действий "Конкорда" могли пострадать не менее 154 детей. Эдакий заговор, достойный то ли АгатыКристи, то ли Квентина Тарантино – это как развернуть.вот морозным вечером 28 декабря 2018 года прошло мероприятие, послекоторого осталось столько вопросов, что не очень понятно, зачем еговообще проводили. Во дворе школы №2051 собрались примерно человек 25,включая журналистов и общественников.Собравшиесяждали представителей "Ассоциации предприятий социального питания всфере образования и здравоохранения" и общались с корреспондентами доэтого практически нигде не обративших на себя внимание СМИ. Срываяголосовые связки, молодая мама кричала, как чуть не погубили ее ребенка.Когда другая родительница робко сказала что-то про ротавирус, могучаякучка подвергла несчастную жесткой обструкции с применениемненормативной лексики. Звучало неоднократно мнение, согласно которомупроизошедшее – результат халатности, допущенной нянечкой одного изсадиков. Впрочем, поддержки у этих голосов не оказалось.тем временем страсти продолжали накаляться. Мамочки как заведенныетвердили, словно заученные, тезисы про то, что информацию пытаютсяскрыть, а тем временем у их детей состояние доходит чуть ли не догаллюцинаций.Здесь стоит напомнить, что дизентерия, она же – шигелла,– заболевание хотя и опасное, но довольно распространенное. Мало какаясемья с детьми в крупном городе ни разу не сталкивалась с этой напастью.При этом путей передачи к болезни несколько – это продукты, вода иконтактно-бытовой – при соприкосновении с зараженными поверхностями илипредметами, то есть если человек трогает загрязненные предметы, а послеэтого берет немытыми руками еду или просто тянет пальцы в рот, чтохарактерно для детей. Понятно, что в такой ситуации достаточно попаданияинфекции в детский коллектив и, к сожалению, эпидемия практическинеизбежна. А вот галлюцинации, помутнение сознания и тд, хотя и могут в принципе возникать у любого человека на фоне высокой температуры, все же не относятся к симптомам дизентерии.Крометого, другое неприятное явление того же ряда, пусть и не столь опасное –ротавирусы, обилие которых в России – тема для отдельного разговора.На собрание приехалитри представителя "Ассоциации предприятий социального питания в сфереобразования и здравоохранения". Но их атаковали не дававшие сказать ни слова женщины.Представители компании пыталисьобъяснить, что Ассоциация заинтересована в выяснении причиныпроизошедшего, что люди, от которых детям могла прийти инфекция,проверены и оказались здоровы, а вот продукты пока исследуются – напосев уйдет несколько дней. То есть, речь шла о, в общем-то, техническойзадержке. Но окружающие даже не пытались слушать аргументы и требовалиизвинений и денежных компенсаций за лечение.Женщиныбуквально нападали на гостей то с вопросами, почему не были закрытыдетские учреждения, то почему СМИ якобы замалчивают информацию озаражении детей. Представители Ассоциации вежливо объяснили, это – внеих компетенции, не они занимаются закрытием садиков на карантин и уж темболее не способны влиять на журналистов. Но – кто слушал-то?Крометого, было озвучено требование отказаться от услуг "Конкорда" и либосменить, либо вернуться к системе, когда каждая школа сама отвечала запитание –повара готовили уже на месте. Представители Ассоциации в ответнапомнили, что мало того, что ничего пока вообще непонятно и надо ждатьрезультатов, так еще и заболеваемость раньше была в разы выше – примернотак сейчас обстоят дела во многих регионах.Выяснить,что происходит, однозначно необходимо. Но в данном случае происходящеенапоминает информационную атаку на ООО "Конкорд". И самое гнусное в том,что в этой истории оказались задействованы дети.