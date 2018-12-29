Не
так давно по сетям гуляла одна странноватая шутка: На Выхино открылся
портал в ад. Демоны спешно собирают экспедицию, чтобы найти способ
закрыть его. И в самом деле… Что-то в Юго-Восточном округе Москвы происходит не
вполне нормальное. Впрочем, обо всем по порядку.
Не
так давно по сетям гуляла одна странноватая шутка: "На Выхино открылся
портал в ад. Демоны спешно собирают экспедицию, чтобы найти способ
закрыть его". И в самом деле… Что-то в Юго-Восточном округе Москвы происходит не
вполне нормальное. Впрочем, обо всем по порядку.
Несколько
дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что дети в
нескольких детских садах округа – школ №2051 и №1360 заболели. То ли
кишечной инфекцией, то ли еще чем-то. Кто-то даже оказался в больнице с
высокой температурой. В принципе, массовые заболевания случаются каждый
год, хотя хорошего в этом мало, резонанса никакого не вызывает. Но на
этот раз получилось иначе.
Рядом
с этой действительно малоприятной ситуацией появились, как это часто
бывает, молодые активисты, развившие бурную деятельность. Свою озабоченность
ситуацией они принялись выражать через группу в социальной сети "Вконтакте" "Дизентерия в детских садах Москвы".
Активисты не исключают, что в заболеваемости детей виноват комбинат питания ООО
"Конкорд", принадлежащий известному бизнесмену Евгению Пригожину. Вокруг данного тезиса они развили мощнейшую систему
подозрений, в которой задействованы оказались без малого все – коллектив
школ, садов, родительские комитеты, детские поликлиники, СМИ… При этом,
по подсчетам общественников, в результате действий "Конкорда" могли пострадать не менее 154 детей. Эдакий заговор, достойный то ли Агаты
Кристи, то ли Квентина Тарантино – это как развернуть.
И
вот морозным вечером 28 декабря 2018 года прошло мероприятие, после
которого осталось столько вопросов, что не очень понятно, зачем его
вообще проводили. Во дворе школы №2051 собрались примерно человек 25,
включая журналистов и общественников.
Собравшиеся
ждали представителей "Ассоциации предприятий социального питания в
сфере образования и здравоохранения" и общались с корреспондентами до
этого практически нигде не обративших на себя внимание СМИ. Срывая
голосовые связки, молодая мама кричала, как чуть не погубили ее ребенка.
Когда другая родительница робко сказала что-то про ротавирус, могучая
кучка подвергла несчастную жесткой обструкции с применением
ненормативной лексики. Звучало неоднократно мнение, согласно которому
произошедшее – результат халатности, допущенной нянечкой одного из
садиков. Впрочем, поддержки у этих голосов не оказалось.
А
тем временем страсти продолжали накаляться. Мамочки как заведенные
твердили, словно заученные, тезисы про то, что информацию пытаются
скрыть, а тем временем у их детей состояние доходит чуть ли не до
галлюцинаций.
Здесь стоит напомнить, что дизентерия, она же – шигелла,
– заболевание хотя и опасное, но довольно распространенное. Мало какая
семья с детьми в крупном городе ни разу не сталкивалась с этой напастью.
При этом путей передачи к болезни несколько – это продукты, вода и
контактно-бытовой – при соприкосновении с зараженными поверхностями или
предметами, то есть если человек трогает загрязненные предметы, а после
этого берет немытыми руками еду или просто тянет пальцы в рот, что
характерно для детей. Понятно, что в такой ситуации достаточно попадания
инфекции в детский коллектив и, к сожалению, эпидемия практически
неизбежна. А вот галлюцинации, помутнение сознания и тд, хотя и могут в принципе возникать у любого человека на фоне высокой температуры, все же не относятся к симптомам дизентерии.
Кроме
того, другое неприятное явление того же ряда, пусть и не столь опасное –
ротавирусы, обилие которых в России – тема для отдельного разговора.
На собрание приехали
три представителя "Ассоциации предприятий социального питания в сфере
образования и здравоохранения". Но их атаковали не дававшие сказать ни слова женщины.
Представители компании пытались
объяснить, что Ассоциация заинтересована в выяснении причины
произошедшего, что люди, от которых детям могла прийти инфекция,
проверены и оказались здоровы, а вот продукты пока исследуются – на
посев уйдет несколько дней. То есть, речь шла о, в общем-то, технической
задержке. Но окружающие даже не пытались слушать аргументы и требовали
извинений и денежных компенсаций за лечение.
Женщины
буквально нападали на гостей то с вопросами, почему не были закрыты
детские учреждения, то почему СМИ якобы замалчивают информацию о
заражении детей. Представители Ассоциации вежливо объяснили, это – вне
их компетенции, не они занимаются закрытием садиков на карантин и уж тем
более не способны влиять на журналистов. Но – кто слушал-то?
Кроме
того, было озвучено требование отказаться от услуг "Конкорда" и либо
сменить, либо вернуться к системе, когда каждая школа сама отвечала за
питание –
повара готовили уже на месте. Представители Ассоциации в ответ
напомнили, что мало того, что ничего пока вообще непонятно и надо ждать
результатов, так еще и заболеваемость раньше была в разы выше – примерно
так сейчас обстоят дела во многих регионах.
Выяснить,
что происходит, однозначно необходимо. Но в данном случае происходящее
напоминает информационную атаку на ООО "Конкорд". И самое гнусное в том,
что в этой истории оказались задействованы дети.