Дочь композитора Дмитрия Маликова все чаще становится героиней скандальных историй. Недавно Стефанию обвинили в мошенничестве.

Дочькомпозитора Дмитрия Маликова все чаще становится героиней скандальных историй. Недавно Стефанию обвинили в мошенничестве.Маликова ведет личный блог в Instagram, на который уже подписались более 400 тысяч пользователей. Большие деньгией приносит публикация постов с рекламой одежды или услуг. Но оказалось, чтодевушка не всегда выполняет условия договора.Недавно дизайнеробвинила Стефанию в том, что она незаконным образом присвоила себе пять моделей купальников на сумму 27 тысяч рублей. Дочь композитора должна была опубликовать в своем профиле фотографии в этой одежде и указать имя модельера, но вместе этого она сталаигнорировать ее сообщения. Тогда возмущенный дизайнер обратилась к ней в комментарии к одному из постов.Спустя некоторое время Стефания Маликова все-такиразместила фотографию, где она позирует в купальнике. "Мой 2018год. Больше счастливых моментов в 2019 году", – написала она. Тем не менее девушка отказалась указать имя создателя образа.Подписчики и незаметили подвоха и принялись восхищаться фигурой девушки. "Оченьмилая", "Очаровательная девушка", "Красавица", "Восхитительная!", – писали очарованные пользователи.