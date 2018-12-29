Дочь
композитора Дмитрия Маликова все чаще становится героиней скандальных историй. Недавно Стефанию обвинили в мошенничестве.
Дочь
композитора Дмитрия Маликова все чаще становится героиней скандальных историй. Недавно Стефанию обвинили в мошенничестве.
Маликова ведет личный блог в Instagram, на который уже подписались более 400 тысяч пользователей. Большие деньги
ей приносит публикация постов с рекламой одежды или услуг. Но оказалось, что
девушка не всегда выполняет условия договора.
Недавно дизайнер
обвинила Стефанию в том, что она незаконным образом присвоила себе пять моделей купальников на сумму 27 тысяч рублей. Дочь композитора должна была опубликовать в своем профиле фотографии в этой одежде и указать имя модельера, но вместе этого она стала
игнорировать ее сообщения. Тогда возмущенный дизайнер обратилась к ней в комментарии к одному из постов.
Спустя некоторое время Стефания Маликова все-таки
разместила фотографию, где она позирует в купальнике. "Мой 2018
год. Больше счастливых моментов в 2019 году", – написала она. Тем не менее девушка отказалась указать имя создателя образа.
Подписчики и не
заметили подвоха и принялись восхищаться фигурой девушки. "Очень
милая", "Очаровательная девушка", "Красавица", "Восхитительная!", – писали очарованные пользователи.