Дональд Трамп совершенно согласен с Бараком Обамой по вопросу борьбы с нелегалами. Об этом действующий президент США сообщил на своей странице Twitter, где опубликовал пост своего предшественника за 2011 год.

Дональд Трамп "совершенно согласен" с Бараком Обамой по вопросу борьбы с нелегалами. Об этом действующий президент США сообщил на своей странице Twitter, где опубликовал пост своего предшественника за 2011 год.Тогда Обама писал, что "с вопросом нелегальной миграции нужно разобраться раз и навсегда". А сейчас, когда во главе Белого дома республиканец, демократы принципиально не соглашаются с его политикой и не дают согласие на строительство стены у границы с Мексикой.Дональд Трамп хочет выделить на это пять миллиардов долларов, демократы отказываются, говорят, что стена не решит проблему, передает "Россия 24". Трамп, в свою очередь, утверждает, что это поможет перекрыть поток беженцев в Штаты. За это он выступает еще со времен своей предвыборной кампании.