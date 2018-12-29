29-летняя ассистентка юмориста Евгения петросяна Татьяна Брухунова, которую называют причиной его развода с Еленой Степаненко, дала откровенное интервью и показала кольцо с внушительным драгоценным камнем на безымянном пальце. Общественность бурно отреагировала на откровения молодой женщины.

29-летняя ассистентка юмориста Евгения петросяна Татьяна Брухунова, которую называют причиной его развода с Еленой Степаненко, дала откровенное интервью и показала кольцо с внушительным драгоценным камнем на безымянном пальце. Общественность бурно отреагировала на откровения молодой женщины.стала очередной звездной гостьей шоу Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на первом канале. Несмотря на то, что в эфир передача выйдет только в воскресенье, 30 декабря, уже сейчас в Сети можно оценить анонс. "Моя жизнь полностью изменилась. Это было для меня шоком. Порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил", – заявила Татьяна Брухунова. При этом камера крупным планом показала кольцо с внушительным драгоценным камнем, украсившее безымянный палец правой руки 29-летней помощницы .Ведущий Дмитрий Борисов остался доволен степенью откровенности Брухуновой. "Она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно, я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", – поделился своими впечатлениями шоумен.Брухунова на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что долго готовилась к этому интервью. "Я не привыкла забирать в Новый год с собой то, что можно оставить в старом. Думаю, что 30-е декабря – это лучший день для того, чтобы закрыть тему личного пространства, которое в августе этого года вдруг стало общедоступным. Пять месяцев – это большой срок на протяжении которого я принимала (пожалуй) самое сложное решение в своей жизни", – заявила помощница Евгения Петросяна.В Сети тоже обсуждают откровения Татьяны Брухуновой, причем весьма бурно. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто убежден, что 29-летней помощнице от Евгения петросяна, кроме материальных благ, ничего не надо, и тех, кто считает, что молодая ассистентка вдохнула вторую жизнь в 73-летнего артиста."За деньги лизать черенок старца. Нда...", "Это деньги, а не любовь!", "Петросяна ждет участь Джигарханяна. И мне его не жалко. Так и надо ему будет", "Ну ей же денежки нужны, Петросян адвокату отваливает будь здоров. А на Новый год то им что?? Сказать можно все что угодно, лишь бы Степаненко добить чтоб отказалась от имущества. Все равно ж потом свадьбу их будут обсуждать, но им надо Степаненко добить главное. Остальное им трын трава со всеми последующими обсуждениями. Купят еще адвокатов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Сколько любительнице старичков заплатят за то, чтобы отмыть ее до состояния белой и пушистой?" – высказались злопыхатели."А я считаю, что Татьяна оч хорошая, она создает приятное впечатление", "Да вы посмотрите как она положительно влияет на Евгения Вагановича, он же расцвел рядом с ней!", "Мне нравится Татьяна Брухунова. Кто бы что ни говорил. Приятная, не выставляющая свою жизнь напоказ, а что дала интервью, так ее уже достали всеми этими беременностями и квартирами", – поддержали помощницу Петросяна пользователи Сети.