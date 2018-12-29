Порядка 14 тысяч человек остались без тепла и голубого топлива из-за пожара на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо огненный столб.

Порядка 14 тысяч человек остались без тепла и голубого топлива из-за пожара на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо огненный столб.Прорыв, как уточнили в региональном управлении МЧС, произошел около двух часов ночи на газопроводе-отводе от газораспределительной станции "Протвино" между деревнями Иваньково и Калиново. На кадрах видно огненное зарево близ линии электропередач, так что многие местные жители даже решили, что оборвался контактный провод.Специалисты перекрыли кран, и примерно через два часа — около 04:10 утра — пожар сошел на нет.В результате ЧП только в Серпуховском районе без газа остались 830 человек. Задета оказалась и Калужская область: в Тарусском районе отключено отопление в восьми населенных пунктах, где проживает почти тысяча человек. В Жуковском же районе без тепла остались порядка 12 тысяч человек, отключены две котельные.Последствия аварии, как предполагается, будут устранены к восьми часам вечера.