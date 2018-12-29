После того, как американские войска покинут Сирию, прольется свет на военные преступления, которые совершила международная коалиция во главе с США. В первую очередь это касается Ракки. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

После того, как американские войска покинут Сирию, прольется свет на военные преступления, которые так называемая международная коалиция во главе с США допустила в ходе операции. Об этом сообщил военно-дипломатический источник. По его словам, в первую очередь это касается Ракки.На Западе не стали замечать тот факт, что в результате ковровых авиабомбардировок коалиции она превратилась в город-призрак. При этом сейчас США, Великобритания и Франция выступают против точечных операций по уничтожению террористов "Ан-Нусры" (запрещена в России) в Идлибе. К тому же Ракка до сих пор не разминирована, а под завалами все еще лежат тысячи тел погибших. Из-за этого в городе регулярно случаются вспышки инфекционных заболеваний, которые приводят к жертвам.Военно-дипломатический источник обращает внимание и на тяжелую ситуацию в незаконно оккупированной американцами зоне Эт-Танф, где находится лагерь беженцев "Эр-Рукбан". После заявления о выводе войск США здесь регулярно фиксируются попытки прорыва боевиков на подконтрольную Дамаску территорию Сирии и в Иорданию. Рядом с лагерем часто замечают дым. Есть подозрения, что боевики уничтожают тела погибших от голода и болезней беженцев.Со всем этим и другим "наследием" незаконного американского присутствия в Сирии придется долго и кропотливо разбираться не только сирийскому правительству, но и международным гуманитарным и правозащитным организациям.