Виновных в домашнем насилии, в том числе и Марата Башарова, надо наказывать – и это должны быть не только меры административного характера. Принять меры в отношении насильника может профессиональное сообщество.

Виновных в домашнем насилии, в том числе и Марата Башарова, надо наказывать – и это должныбыть не только меры административного характера. Принять меры в отношениинасильника может профессиональное сообщество.Гильдия актеров должна запретить Марату Башарову сниматься ивыступать. Наказание может быть сроком на полгода или год. Таким образомроссийские актеры покажут обществу свою моральную позицию, считает депутатГосдумы Виталий Милонов."У нас же есть профессиональные гильдии актеров? Они жевсегда все солидарны, когда вопрос касается получения денег, оплаты, грантов итак далее? Пускай они точно также солидарно соберутся и примут решение, что втечение полугода или года не будут давать Башарову сниматься и выступать",– заявил народный избранник.Милонов напомнил, что в Госдуме парламентариев лишают словаза хулиганские действия – а Башарову почему-то его выходки прощаются.Футболисты-дебоширы Кокорин с Мамаевым тоже рассчитывали, что им сойдет все срук – но не сошло, отметил депутат. "Я не призываю к кровожадности, япризываю к тому, чтобы люди, которые заметны в обществе, были в связке с ихответственностью за свои поступки и за свои публичные заявления", – заявилМилоновНапомним, Елизавета Шевыркова, третья супруга актера Марата , обратилась ночью в травмпункт. У нее диагностировали перелом носа. Как выяснилось, ее избил супруг.Как утверждает брат Шевырковой Федор, бил жену и в прошлом. В 2017 году после ссоры с мужем Елизавета была доставлена в больницу с травмой руки. Кроме того, 4 года назад Башаров избил свою вторую жену Екатерину Архарову.