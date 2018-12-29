Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован. Вместе с ним в больницу доставлена его супруга.

Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован.Вместе с ним в больницу доставлена его супруга.93-летний мэтр был доставлен в одну из московскихклиник сегодня, 29 декабря. Хуциев отказывался ехать в медучреждение без своейжены Ирины Соловьевой, поэтому врачам пришлось везти в больницу их обоих.Пока неизвестно, что именно стало причиной срочной госпитализации. Известно только, что режиссер и его избранница лежат в однойпалате. Специалисты оценивают состояние Марлена Мартыновича как тяжелое. Об этом сообщает .Марлен Хуциев – кинорежиссер и сценарист, педагог иактер, Народный артист СССР и Лауреат Государственной премии, президент Гильдиикинорежиссеров России со дня ее основания, Председатель Союзакинематографистов, Почетный член Ученого совета ВГИКа, получивший наибольшуюизвестность благодаря работе над фильмами "Весна на Заречной улице", "ЗаставаИльича", "Был месяц май", "Послесловие" и "Бесконечность".