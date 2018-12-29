Символом Нового 2019 года будет Желтая Земляная Свинья. Отношение к этому животному обычно негативное: ведь недаром в баснях его наделяют такими отрицательными качествами, как нечистоплотность, ограниченность, грубость. Так чего стоит ожидать человеку, если он увидит свинью во сне?

Символом Нового 2019 года будетЖелтая Земляная Свинья. Отношение к этому животному обычно негативное: ведьнедаром в баснях его наделяют такими отрицательными качествами, какнечистоплотность, ограниченность, грубость. Так чего стоит ожидать человеку,если он увидит свинью во сне?Если вы встретили во сне ,то ваше материальное положение может улучшиться в ближайшее время. Особоевнимание обратите на размер животного: крупный кабан принесет вам большуюсумму, а маленький обещает скромные . В любом случае свинья предвещаетначало стабильной и сытой жизни.Для незамужней появлениекабана во сне предвещает судьбоносную встречу с человеком, отношения с которыммогут стать серьезными. Для такой сон означает, что ему нужнопересмотреть свое поведение, перестать быть грубым и настойчивым по отношению кпротивоположному полу.Свинья пытается напасть – скоро выстолкнетесь с непорядочным человеком. Если животному все-таки удалось вас, то с вами могут поступить низко, подло. Вы оборонялись от кабана иубили его? Тогда все коварные планы будут раскрыты.Есть это животное во сне нестоит, иначе вы рискуете навлечь на себя неприятности. Попробуйте отказаться отили встать из-за стола. Если вас настойчиво просят отведать это , топостарайтесь запомнить, кто это был. Вероятно, этот человек в реальной жизниможет строить вам козни. Если вы видите, как кто-то из ваших близких естсвинину, то это означает, что у него могут возникнуть проблемы с делами.Если вы катаетесь на свиньи, то скоро вы попадете на яркое и шумное мероприятие, о посещениикоторого вы можете потом пожалеть. Поэтому старайтесь избегать громкихи не делать глупостей.