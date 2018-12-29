Символом Нового 2019 года будет
Желтая Земляная Свинья. Отношение к этому животному обычно негативное: ведь
недаром в баснях его наделяют такими отрицательными качествами, как
нечистоплотность, ограниченность, грубость. Так чего стоит ожидать человеку,
если он увидит свинью во сне?
Символом Нового 2019 года будет
Желтая Земляная Свинья. Отношение к этому животному обычно негативное: ведь
недаром в баснях его наделяют такими отрицательными качествами, как
нечистоплотность, ограниченность, грубость. Так чего стоит ожидать человеку,
если он увидит свинью во сне?
Если вы встретили во сне ,
то ваше материальное положение может улучшиться в ближайшее время. Особое
внимание обратите на размер животного: крупный кабан принесет вам большую
сумму, а маленький обещает скромные . В любом случае свинья предвещает
начало стабильной и сытой жизни.
Для незамужней появление
кабана во сне предвещает судьбоносную встречу с человеком, отношения с которым
могут стать серьезными. Для такой сон означает, что ему нужно
пересмотреть свое поведение, перестать быть грубым и настойчивым по отношению к
противоположному полу.
Свинья пытается напасть – скоро вы
столкнетесь с непорядочным человеком. Если животному все-таки удалось вас
, то с вами могут поступить низко, подло. Вы оборонялись от кабана и
убили его? Тогда все коварные планы будут раскрыты.
Есть это животное во сне не
стоит, иначе вы рискуете навлечь на себя неприятности. Попробуйте отказаться от
или встать из-за стола. Если вас настойчиво просят отведать это , то
постарайтесь запомнить, кто это был. Вероятно, этот человек в реальной жизни
может строить вам козни. Если вы видите, как кто-то из ваших близких ест
свинину, то это означает, что у него могут возникнуть проблемы с делами.
Если вы катаетесь на свиньи, то скоро вы попадете на яркое и шумное мероприятие, о посещении
которого вы можете потом пожалеть. Поэтому старайтесь избегать громких
и не делать глупостей.