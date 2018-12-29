Рабочие встречи запланированы у Владимира Путина до последних минут уходящего года. Но все же 2019-й президент России будет встречать традиционно – в кругу родных и близких.

Рабочие встречи запланированы у Владимира Путина допоследних минут уходящего года. Но все же 2019-й президент России будетвстречать традиционно – в кругу родных и близких.В графике Владимира Путина на 31-е декабря – несколькоспортивных мероприятий. Сообщивший об этом журналистам пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков вдаваться в детали не стал."Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране – не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия", – сообщил пресс-секретарь президента.У президента запланированы рабочие встречи. Начались они 29 декабря: российский лидер встретился с белорусским коллегой АлександромЛукашенко. Путин предложил Лукашенко обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей России и Белоруссии.А 31 декабря будет заполнено работой до последнихминут. Но все же, несмотря на загруженный график Владимира , Новый годглава государства встретит, как обычно, в кругу родных и близких, приводит слова Дмитрия ПесковаРанее сообщалось, что президент России Владимир стал самой обсуждаемой персоной 2018 года в социальной сети "ВКонтакте". В сообщении соцсети сказано, что Путин занял первое место в рейтинге персон года с 9 миллионами упоминаний.