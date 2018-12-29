Предстоящий 2019 год для всех жителей земли будет по-настоящему проклятым. В этом уверен известный московский чернокнижник Артем Бесов.

Предстоящий 2019 год для всех жителей земли будет по-настоящему проклятым. В этом уверен известный московский чернокнижник Артем Бесов.Ясновидящий предрекает миру различные катаклизмы и неудачи. И все из-за того, что люди разучились жить духовной жизнью, отдавая предпочтения "земным" делам. Причем, сами эти проклятия, по словам колдуна, уже начались. И готовиться стоит к самому страшному..."А вы посмотрите, что вообще происходит: стихийные бедствия, войны, повальные кредиты и, самое главное, очень странные поступки адекватных, на первый взгляд, людей", – рассказал Бесов в интервью "Дни.ру". Именно в поведении людей он и видит весь корень зла, которое в наступающем году достигнет практически своего апогея."За кусок какой-то бумажки могут такими проклятиями друг друга обложить, что никаких ведьм и обрядов уже не нужно", – сетует экстрасенс.Черные полосы 2019 года, по сведениям Бесова, должны прийтись на февраль-март и август-сентябрь. В это время вероятность крупных потерь, кровных обид возрастает в разы. А еще будет слишком много выматывающей и бесполезной суеты, но не все смогут ее выдержать.Более-менее благоприятными периодами он называет май и октябрь – тогда могут "оттаять" какие-то дела, которые необъяснимым образом "стопорились" прежде. "Это когда все вроде бы складывается удачно, а никакого результата нет", – пояснил колдун.В общем, расслабляться не стоит. Наоборот, надо крепиться, потому что будет очень сложно. "Одним словом, нас ждет проклятый год. Мгла. Неба не видно", – заключил колдун.