Конькобежец Павел Кулижников пропустит ближайший чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 11 по 13 января в итальянском городе Кольпальбо.

Конькобежец Павел Кулижников пропустит ближайший чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 11 по 13 января в итальянском городе Кольпальбо.О решении Павла пропустить чемпионат Европы сообщил его тренер Дмитрий Дорофеев. "Со здоровьем у Павла всё в порядке. Мы приняли решение пропустить чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира", — сообщил ТАСС Дмитрий Дорофеев.Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет с 7 по 10 февраля в немецком Инцеле. Павел Кулижников будет готовиться к нему в подмосковной Коломне.