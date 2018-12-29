Парик вспыхнул на голове королевы красоты во время церемонии награждения, проходившей в нигерийском городе Калабар. Победительницу конкурса Мисс Африка тушили всем миром.

Парик вспыхнул на голове королевы красоты во время церемониинаграждения, проходившей в нигерийском городе Калабар. Победительницу конкурса"Мисс Африка" тушили всем миром.Корону 24-летней Доркас Касинде из Конго вручала из Ботсваны, которая победила на конкурсе в 2017 году. Помимо титула, "Мисс Африка-2018"получила35 тысяч долларов и внедорожник.Парик загорелся, пока новая Касинде обнималась и принималапоздравления. Причиной стали искры от фейерверков. Королева даже не заметила,что горит. Однако ведущая церемонии и зрители из зала бросились на помощьдевушке и общими усилиями сбили пламя, пишет Lenta.ru.