Парик вспыхнул на голове королевы красоты во время церемонии
награждения, проходившей в нигерийском городе Калабар. Победительницу конкурса
Мисс Африка тушили всем миром.
Парик вспыхнул на голове королевы красоты во время церемонии
награждения, проходившей в нигерийском городе Калабар. Победительницу конкурса
"Мисс Африка" тушили всем миром.
Корону 24-летней Доркас Касинде из Конго вручала из Ботсваны, которая победила на конкурсе в 2017 году. Помимо титула, "Мисс Африка-2018"получила
35 тысяч долларов и внедорожник.
Парик загорелся, пока новая Касинде обнималась и принимала
поздравления. Причиной стали искры от фейерверков. Королева даже не заметила,
что горит. Однако ведущая церемонии и зрители из зала бросились на помощь
девушке и общими усилиями сбили пламя, пишет Lenta.ru.