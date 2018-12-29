В жизни украинской певицы наступил непростой период. Вот уже несколько недель СМИ активно распространяют слухи о возможном разрыве Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу. Звезда пока никак не комментирует это известие и продолжает появляться на публике и делиться с поклонниками откровенными снимками.

В жизни украинской певицы наступил непростой период. Вот уже несколько недель СМИ активнораспространяют слухи о возможном разрыве Ани Лорак с супругом МуратомНалчаджиоглу. Звезда пока никак не комментирует это известие и продолжает появляться на публике и делиться с поклонниками откровенными снимками.Исполнительницаразместила в своем Instagram фотографию со съемок новогодней передачи. На снимке она позирует вкоротком платье из пайеток, колготках в сеточку и черной обуви на высокомкаблуке. К посту она добавила смайлик в виде снежинки.Пользователи Сетираскритиковали наряд и назвали ее образ неудачным: "Это же СергейЗверев и Майкл Джексон в одном лице", "Неудачное фото", "Очень грубая обувь", "Что-товид уставший и замученный", "Когда эта женщина научится нормальную обувьвыбирать", "Обувь надо менять... Громоздкая такая, все только портит", "Неузнаю Ани Лорак. Наверное, душа болит, жжет. То обнажается, то извините,кривляется уж очень". Кто-то из подписчиков предположил, что слухи о разводе – это всего лишьпиар-ход, чтобы привлечь внимание публики.Недавно певица сталанаставником в шоу талантов "Голос". Совместный снимок с другими участниками – музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Константином Меладзе – она разместила всоциальных сетях. Лорак поинтересовалась у подписчиков, смотрят ли они этупередачу.Но и этот поствызвал негодование у пользователей. Некоторые посчитали ее поведение на проектенедостойным: "Зря Баста вам объяснял, что есть вещи, которые намного ценнее,нежели правильно поставленный голос, вы этого все равно никогда не поймете", "Вы,Каролина, ужасно себя ведете по отношению к участникам. Вы бестактны инадменны. До вас ни Пелагея, ни Полина Гагарина не позволяли себя так вести.Фильтруйте свои слова, ведь вам нужно за них отвечать".Один изкомментаторов обвинил в том, что она намеренно не рассказывает опроблемах, которые происходят в ее родной стране. "Каролина, в душу себепосмотри. У тебя в стране война, а ты тупые вопросы задаешь. Какая разницатебе, смотрела я шоу или нет... Двуличных людей не уважаю. Перекати-поле твояфамилия", – написал возмущенный пользователь.