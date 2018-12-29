Боссы английского Манчестер Юнайтед откажутся от идеи продажи своего французского полузащитника Поля Погба. Руководители красных дьяволов в лице Эда Вудворда полагают, что француз может стать лидером команды.

Боссы английского "Манчестер Юнайтед" откажутся от идеи продажи своего французского полузащитника Поля Погба. Руководители "красных дьяволов" в лице Эда Вудворда полагают, что француз может стать лидером команды.Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Telegraph. Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера Оле Гуннар Сульшер намерен построить команду вокруг чемпиона мира. Теперь в "МЮ" намерены отклонять все предложения со стороны других клубов по приобретению Погба.Самым явным претендентом на французского хавбека был его прежний клуб – туринский "Ювентус". Напомним, что сам Погба хотел покинуть манкунианский клуб из-за конфликта с теперь уже экс-наставником "Юнайтед" Жозе Моуриньо, который ранее был отправлен в отставку.