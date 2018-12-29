Герцогиня
Сассекская является активным борцом за права женщин. Оказывается, супруг Меган Маркл тоже поддерживает феминистические идеи.
Герцогиня
Сассекская является активным борцом за права женщин. Оказывается, супруг Меган Маркл тоже поддерживает феминистические идеи.
Во время прогулки
по Кардиффу бывшая актриса встретилась со своими поклонниками. Одна из фанаток призналась, что восхищается ее отношением к женским правам и феминизму. "Гарри
– тоже феминист", – ответила . Этот эпизод
успел записать на камеру один из присутствующих. Ролик был опубликован на
странице в Instagram, которую
ведут поклонники королевской особы.
Пользователи остались
под большим впечатлением от просмотра ролика. "Она чудесная герцогиня. Очень
хочу увидеть те изменения, которые она принесет в этот мир", – написал один из
них. "У Гарри всегда были очень светлые мысли, и он был феминистом еще задолго до
встречи с будущей женой", – отметил другой.
На сайте
королевской семьи можно найти материал о том, что занималась
благотворительностью еще до того, как стала герцогиней. "С ранних лет она была знакома с социальными проблемами и активно участвовала в благотворительных
мероприятиях. В 11 лет будущая актриса убедила компанию изменить их сексисткую рекламу
средства для мытья посуды. В подростковом возрасте Меган работала волонтером в
бесплатной столовой в Лос-Анджелесе. Этот опыт помог сформировать ее отношение
к идеям социальной справедливости и расширения прав и возможностей женщин", – пишут представители монаршей семьи.