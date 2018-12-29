Герцогиня Сассекская является активным борцом за права женщин. Оказывается, супруг Меган Маркл тоже поддерживает феминистические идеи.

ГерцогиняСассекская является активным борцом за права женщин. Оказывается, супруг Меган Маркл тоже поддерживает феминистические идеи.Во время прогулкипо Кардиффу бывшая актриса встретилась со своими поклонниками. Одна из фанаток призналась, что восхищается ее отношением к женским правам и феминизму. "Гарри– тоже феминист", – ответила . Этот эпизодуспел записать на камеру один из присутствующих. Ролик был опубликован настранице в Instagram, которуюведут поклонники королевской особы.Пользователи осталисьпод большим впечатлением от просмотра ролика. "Она чудесная герцогиня. Оченьхочу увидеть те изменения, которые она принесет в этот мир", – написал один изних. "У Гарри всегда были очень светлые мысли, и он был феминистом еще задолго довстречи с будущей женой", – отметил другой.На сайтекоролевской семьи можно найти материал о том, что занималасьблаготворительностью еще до того, как стала герцогиней. "С ранних лет она была знакома с социальными проблемами и активно участвовала в благотворительныхмероприятиях. В 11 лет будущая актриса убедила компанию изменить их сексисткую рекламусредства для мытья посуды. В подростковом возрасте Меган работала волонтером вбесплатной столовой в Лос-Анджелесе. Этот опыт помог сформировать ее отношениек идеям социальной справедливости и расширения прав и возможностей женщин", – пишут представители монаршей семьи.