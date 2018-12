Наряд первой леди США Мелании Трамп удивил пользователей Интернета – его сочли странным.

Наряд первой леди США Мелании Трамп удивил пользователей Интернета – его сочли странным. На видеозаписи, запечатлевшей, как чета Трамп выходит из самолета, вернувшись из поездки в Ирак и Германию, жена американского президента одета в зеленое короткое пальто и светло-коричневые узкие брюки.Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA— ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.Интернет-пользователи тут же решили, что "она без штанов", а кто-то увидел сходство наряда Мелании с эльфийской одеждой. Часть комментаторов сочла, что подобный образ не подходит первой леди. Люди также отметили, что супруга главы государства носит солнцезащитные очки даже в темное время суток.