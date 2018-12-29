Пользователям Сети пришлось несколько раз пересматривать
видео, на котором Дональд Трамп и его супруга выходят из самолета на авиабазе
Эндрюс. У них создалось впечатление, что первая леди одета только в короткое
пальто, под которым нет штанов.
Пользователям Сети пришлось несколько раз пересматривать
видео, на котором Дональд Трамп и его супруга выходят из самолета на авиабазе
Эндрюс. У них создалось впечатление, что первая леди одета только в короткое
пальто, под которым нет штанов.
Костюм Меланьи Трамп, в котором она появилась на публике,
вернувшись с мужем из поездки в Ирак и Германию, удивил американцев. Первая
леди США вышла из самолета в коротком зеленом пальто и кожаных штанах цвета
кожи. Создавалась иллюзия, что на ней нет штанов.
Пользователи соцсетей, разглядев все-таки, что супруга
президента США в брюках, решили, что Меланья Трамп нарядилась в костюм эльфов.
Другие заявили, что жены предыдущих президентов одевались намного лучше.
Внешний вид первой леди США уже не первый раз подвергается
резкой критике. Так, в начале августа в Сети высмеяли неудачное фото , на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что жена
президента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд неудобен для такого
рода деятельности.
Однако стилисты считают, что критики первой леди США излишне
консервативны и не следят за модой. Российский дизайнер Влад Лисовец хотел бы,
чтобы и русские женщины выглядели так ярко, как . По словам
стилиста, она не политик, а жена президента – и, в первую очередь, женщина,
которая должна использовать косметику, менять стрижку, носить красивые наряды. Более того, подчеркивает Лисовец, Меланья Трамп задает
модные тенденции. Так что с нее надо брать пример, а не осуждать, заявил
стилист в интервью