Пользователям Сети пришлось несколько раз пересматривать видео, на котором Дональд Трамп и его супруга выходят из самолета на авиабазе Эндрюс. У них создалось впечатление, что первая леди одета только в короткое пальто, под которым нет штанов.

Пользователям Сети пришлось несколько раз пересматриватьвидео, на котором Дональд Трамп и его супруга выходят из самолета на авиабазеЭндрюс. У них создалось впечатление, что первая леди одета только в короткоепальто, под которым нет штанов.Костюм Меланьи Трамп, в котором она появилась на публике,вернувшись с мужем из поездки в Ирак и Германию, удивил американцев. Перваяледи США вышла из самолета в коротком зеленом пальто и кожаных штанах цветакожи. Создавалась иллюзия, что на ней нет штанов.Пользователи соцсетей, разглядев все-таки, что супругапрезидента США в брюках, решили, что Меланья Трамп нарядилась в костюм эльфов.Другие заявили, что жены предыдущих президентов одевались намного лучше.Внешний вид первой леди США уже не первый раз подвергаетсярезкой критике. Так, в начале августа в Сети высмеяли неудачное фото , на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что женапрезидента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд неудобен для такогорода деятельности.Однако стилисты считают, что критики первой леди США излишнеконсервативны и не следят за модой. Российский дизайнер Влад Лисовец хотел бы,чтобы и русские женщины выглядели так ярко, как . По словамстилиста, она не политик, а жена президента – и, в первую очередь, женщина,которая должна использовать косметику, менять стрижку, носить красивые наряды. Более того, подчеркивает Лисовец, Меланья Трамп задаетмодные тенденции. Так что с нее надо брать пример, а не осуждать, заявилстилист в интервью