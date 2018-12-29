Президент России и канцлер Германии поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Президент России и канцлер Германии поздравили друг друга снаступающим Новым годом. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонныепереговоры.Лидеры Росси и Германии обсудили ситуацию в Сирии, планы СШАпо выводу войск из этой страны. Говорили президент с канцлером и о последствияхинцидента в Керченском проливе.По данным пресс-службы Кремля, международная обстановка – вчастности, положение на Украине – были в центре внимания лидеров России иГермании. Они договорились продолжить обсуждение этих проблем.Разговор состоялся буквально через день после того, какАнгела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступили сжестким заявлением в адрес Москвы. Они потребовали, чтобы Россия освободилазадержанных в Керченском проливе украинских моряков.По мнению президента Франции и канцлера Германии,арестованные Россией украинские моряки должны встретить Новый год в кругусемьи. "Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченскийпролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченныхукраинских моряков", – говорится в совместном заявлении двух политиков.25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.Как подчеркнули в Москве, Россия действовала строгов рамках международного права и своего законодательства. Арестованныеукраинские моряки обвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересеченииграницы в составе вооруженной группы.