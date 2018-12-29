Президент России и канцлер Германии поздравили друг друга с
наступающим Новым годом. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные
переговоры.
Президент России и канцлер Германии поздравили друг друга с
наступающим Новым годом. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные
переговоры.
Лидеры Росси и Германии обсудили ситуацию в Сирии, планы США
по выводу войск из этой страны. Говорили президент с канцлером и о последствиях
инцидента в Керченском проливе.
По данным пресс-службы Кремля, международная обстановка – в
частности, положение на Украине – были в центре внимания лидеров России и
Германии. Они договорились продолжить обсуждение этих проблем.
Разговор состоялся буквально через день после того, как
Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступили с
жестким заявлением в адрес Москвы. Они потребовали, чтобы Россия освободила
задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
По мнению президента Франции и канцлера Германии,
арестованные Россией украинские моряки должны встретить Новый год в кругу
семьи. "Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский
пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных
украинских моряков", – говорится в совместном заявлении двух политиков.
25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.
Как подчеркнули в Москве, Россия действовала строго
в рамках международного права и своего законодательства. Арестованные
украинские моряки обвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении
границы в составе вооруженной группы.